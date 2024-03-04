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台股再戰萬九 法人：籌碼面中性偏多

2024/3/4 08:15
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（中央社記者吳家豪台北4日電）美股那斯達克和標準普爾500指數1日創歷史新高，台積電美國存託憑證（ADR）股價大漲4.06%，台股有望再戰萬九。法人指出，台股籌碼面為中性偏多格局；台股上週上漲46.74點，週線連7紅。

美股道瓊工業指數1日終場上漲90.99點，或0.23%，收在39087.38點，標準普爾500指數上漲40.81點，或0.80%，收在5137.08點；以科技股為主的那斯達克指數上漲183.02點，或1.14%，收在16274.94點，費城半導體指數上漲202.664點，或4.29%，收在4929.582點。

台股1日盤中再創歷史新高19041.92點，儘管高價股強勢、人工智慧（AI）族群勁揚，不過金融回檔，大盤終場下跌30.84點，收18935.93點，萬九大關得而復失。

產業訊息部分，2024生策年會將於今天登場，邀請華碩董事長施崇棠與技嘉董事長葉培城，以「醫療．科技產業新趨勢、新機會」分享趨勢展望，引言人則由廣達董事長林百里擔任。

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