雄獅跨足保險經紀 目標上市櫃孵小金雞

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（中央社記者江明晏台北23日電）瞄準民眾出遊保險需求，雄獅集團今天宣布跨足保險經紀事業，由雄獅旅行社（2731）成立「雄獅國際保險經紀公司」，雄獅集團董事長王文傑表示，在台灣茁壯後將放眼海外，朝上市櫃邁進，孵育雄獅另一隻小金雞。

雄獅集團跨足保險經紀事業，由雄獅旅行社成立「雄獅國際保險經紀公司」，資本額新台幣3000萬元。

王文傑今天出席記者會指出，希望為保經事業注入新思維，在台灣茁壯，甚至是兩岸和全球，目標朝上市櫃目標邁進，孵育雄獅另一隻小金雞。

王文傑並攜手雄獅國際保經董事長陳冠宇、新光人壽董事長魏寶生、南山人壽董事長尹崇堯，共同捐贈財團法人台灣關愛基金會。

根據交通部觀光署統計，2023年1月至11月國人出境人次突破千萬大關，達1074萬人次，尤其11月出境人次已恢復至2019年同期約81.6%，比率創下疫後新高。

雄獅集團表示，出境旅遊市場復甦，為避免旅客因不便而未投保或保險保障不足，導致遭遇突發意外後產生龐大的經濟負擔，雄獅決議獨資成立「雄獅國際保險經紀人股份有限公司」，除既有的旅遊產品之外，進一步提供保險服務。

陳冠宇指出，旅客於海外旅遊過程中，面臨國外高額醫療費用、海外急難救援費用及旅遊不便費用風險，可透過雄獅國際保險經紀人協助旅客規劃投保適合的旅遊綜合保險，針對不同旅遊型態規劃相對應保險，例如登山保險、高爾夫球責任險等。

雄獅國際保經也積極輔導雄獅旅遊業務及導領人員取得保險業務員證照，預估將有100人擁有執照。

陳冠宇舉例，旅客於報名旅遊時，具保險證照業務人員就能以其專業為旅客建議保險相關規劃；旅途中若旅客遇上突發事故，導領人員可於現場馬上提供必要協助，並且指導旅客申請必要理賠文件，以便回台後順利申請保險理賠。（編輯：楊蘭軒）1130123