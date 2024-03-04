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施崇棠：未來醫療照護以AI為核心 最終虛實整合

2024/3/4 12:58
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（中央社記者吳家豪台北4日電）電腦品牌廠華碩董事長施崇棠今天出席2024生策年會表示，未來的醫療照護服務需要仰賴以人工智慧（AI）為核心的全新數位技術，最終境界是建構一個智慧醫療虛實整合系統。

2024生策年會今天在台北舉行，邀請廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠與技嘉董事長葉培城，以「醫療．科技產業新趨勢、新機會」為主題分享趨勢展望。

施崇棠在年會上分享華碩如何打造Healthcare 4.0願景，他說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重塑健康醫療產業，加速醫療健康產業的數位轉型，提供精準健康、虛擬照護，並提升醫院韌性。

他強調，未來的醫療照護服務需要仰賴以AI為核心的全新數位技術，最終境界是建構一個智慧醫療CPS（Cyber Physical System）虛實整合系統，整合通訊運算能力，帶領醫療進入全新世代。

施崇棠指出，醫療是數據驅動的創新產業，數據的共通性、應用的開放性，以及具備易於交換、AI友善特性的數位平台，將是推升智慧醫療的關鍵。

施崇棠表示，華碩智慧醫療的發展藍圖，是涵蓋基礎架構、平台、應用的3層架構發展計畫，目標是將新技術整合到智慧醫療，推動次世代醫療照護服務。他呼籲業界抓住這波智慧醫療大趨勢，攜手國內外廠商，讓更多使用者享受次世代醫療照顧。

施崇棠受訪指出，AI現在是最重要的顯學，華碩在AI領域投入超過1000人，AI 1.0是由人類在電腦上寫程式，已經是感知型的電腦，從數據學習；到AI 2.0已經變成通用智慧，其中語言是非常關鍵的因素。有了通用智慧之後，華碩Zenbo機器人已經不可同日而語。

被問到華碩AI相關營收占比，施崇棠並未正面回應，僅表示業界全力在衝刺AI PC（搭載人工智慧的個人電腦）等產品，但是創新很重要。（編輯：張均懋）1130304

#AI
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