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雄獅營運三箭齊發 王文傑：挺過艱難3年淬鍊韌性

2024/3/1 20:02（3/1 20:11 更新）
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雄獅旅行社舉辦集團年度春酒，共計逾2700名員工參與，集團董事長王文傑（左2）表示，集團挺過艱難且漫長的3年，更淬鍊出抗風險的企業韌性，集團營運策略將聚焦郵輪、鐵道、ESG三箭齊發。（雄獅提供）中央社記者江明晏傳真 113年3月1日
雄獅旅行社舉辦集團年度春酒，共計逾2700名員工參與，集團董事長王文傑（左2）表示，集團挺過艱難且漫長的3年，更淬鍊出抗風險的企業韌性，集團營運策略將聚焦郵輪、鐵道、ESG三箭齊發。（雄獅提供）中央社記者江明晏傳真 113年3月1日
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（中央社記者江明晏台北1日電）揮別疫情陰霾，雄獅集團營運回溫，今天舉辦疫後首場實體春酒，董事長王文傑指出，挺過艱難且漫長的3年，更淬鍊出抗風險的企業韌性，去年雄獅創造上市以來最亮眼獲利，集團營運策略將聚焦郵輪、鐵道、ESG三箭齊發。

雄獅旅行社和旅天下旅行社，今天舉辦集團年度春酒，共計逾2700名員工參與。

王文傑表示，集團曾於2019年宣示「以生活產業化為目標、打造集團生態系」，5年後的現在，集團策略投資的旅遊產品、通路加盟項目「旅天下旅行社」已成功興櫃，2023年雄獅旅行社也迎接上市以來最亮眼的獲利，「我們不但挺過艱難且漫長的3年，更淬鍊出抗風險的企業韌性。」

雄獅累計2023年前3季稅後淨利新台幣5.8億元，較2022年同期轉虧為盈；每股賺6.4元，遠優於2022年同期的每股虧損7.43元。

王文傑指出，疫情期間，雄獅在國旅及入境資源生態系的經營已取得成果，奠定以台灣為旅遊目的地的產業經營基礎。

展望未來，雄獅集團表示，將在旅遊核心業務基礎上，以「鐵道旅遊」、「東北亞郵輪母港」和「永續發展」為主軸發展，繼鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號之後，預計於4月增加阿里山林鐵「福森號」與「栩悅號」列車經營。

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看好郵輪市場強勁復甦，雄獅獨家引進「挪威奮進號」首航台灣，自6月起以基隆及高雄為雙母港服務，推出「台日跳島」及日、韓多天數行程，進一步啟動全球Fly Cruise前往加勒比海、阿拉斯加及地中海等地，盼將郵輪旅遊結合港口經濟與周邊觀光資源，打造台灣成為東北亞郵輪母港，進一步促進台灣郵輪產業生態鏈發展。

此外，雄獅今年也將加速推動「綠色旅遊」的企業藍圖。（編輯：楊蘭軒）1130301

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