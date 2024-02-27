迎戰AI新時代 華碩新年校園徵才開跑

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）華碩積極迎戰AI新時代，展開招兵買馬，今天宣布今年首波校園徵才活動3月2日將正式起跑，從研發、業務行銷、管理到工程技術，提供近40個職缺。

華碩董事長施崇棠年初表示，面對這一波由生成式AI引爆的風潮，華碩的AI人工智慧團隊已由原本的百人擴增到千人規模，公司未來將傾力朝全方位的AI企業目標邁進。

龍年一開春，華碩隨即宣布校園徵才活動開跑，首站參加台灣大學校園博覽會，現場除了有多名主管與求職者專業交流，更有「職涯規劃師」提供一對一職涯諮詢服務。

接著華碩校園徵才將巡迴至陽明交通大學、清華大學、成功大學、台北科技大學、台灣科技大學及政治大學，共計11場。華碩提供國際化舞台，迎戰AI產業新革命，希望吸引重視獨立思考及研究思維的各領域菁英加入。

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邁入第10年的華碩「Global Talent Program」計畫，培育出的專業人才遍布全球。透過4至8個月的在職訓練，於產品知識、運營、客戶服務和業務管理等進行全方位培訓，預計招聘科技熱忱與國際視野兼具的菁英，將於校園博覽會中面談。

另外為期12個月的華碩「探索之星實習生」也同步開跑，透過部門導師制度，將理論與實務接軌，讓學生藉由實戰經驗，提早探索職涯發展。（編輯：楊凱翔）1130227