翁啟惠：推動生醫新創發展與國際商貿 引進資金

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（中央社記者何秀玲台北4日電）生策會會長翁啟惠今天出席2024生策會年會表示，未來將持續推展新創發展與國際商貿兩大方向，協助生醫新創公司持續引進資金，與國際連結，協助台灣打入國際市場。

被視為生技政策幕後大功臣的生策會，今天喬遷至台北生技園區，總統蔡英文、總統府資政沈榮津等人都到場祝賀。

翁啟惠表示，生策會2002年創立以來，已超過20年。回顧過去，生策會一直扮演企業及政府的橋梁，以促進台灣生醫產業發展為目標，從政策建立、推進醫療品質、鼓勵新創，推動醫療大健康產業，致力於整合醫療、科技、生技等跨域合作。這一路隨著產業不同發展需求與挑戰，攜手產官學推動各項任務。

他表示，隨著人口老化，全球醫療支出每年都以5%左右持續成長，預計在2030年將提升至15兆美元，占全球GDP約12%；其中，以早期檢測比重最高，達到4兆美元。

翁啟惠說，生醫產業從傳統疾病治療，演變至預防的精準健康產業，為了增加效率和精準度，ICT相關的高科技將扮演重要角色，也是台灣的機會。

他提到，未來10年生策會將在生技園區深耕，持續推展新創發展與國際商貿，協助生醫新創公司引進資金，加速研發與市場布局，並持續與國際連結，協助台灣創新科技與產品打入國際市場。（編輯：張良知）1130304