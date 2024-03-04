葉培城：AI科技與醫療整合創新 已經箭在弦上

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（中央社記者吳家豪台北4日電）主機板與顯示卡廠技嘉董事長葉培城今天表示，人工智慧（AI）科技與醫療的相結合，是一個很大的契機，也是台灣未來能發展的方向，科技與醫療的整合創新已經「箭在弦上」。

葉培城今天以生策會理事身分出席2024生策年會，以「醫療．科技產業新趨勢、新機會」為主題，分享趨勢展望。

他說，台灣科技產業在國際上具有很好的競爭力，幾十年來建構完整的上下游產業鏈，醫學產業也是如此，令國際社會刮目相看。展望未來醫療發展，科技與醫療之間的整合創新已經「箭在弦上」，台灣在這兩個產業應該把握契機，貢獻自己的專業知識。

葉培城指出，AI與醫療的相關性和重要性，是廣泛且深刻的議題。AI需要的三大要素包括資料、算力和演算法，台灣健保有大量醫療資料，還有很多醫師的豐富經驗，如果能把醫療領域的專業知識與科技結合，發展潛力會很大，可以解決城鄉醫療差距和人口老化照顧等問題。

葉培城認為，台灣在資料應用方面，有很好環境，但新科技創新往往帶來許多挑戰和社會討論，事實上AI才剛開始發展，還有許多變革和變化會出現。

他也坦言，技嘉還沒真正切入醫療領域，「要走的路還很多」。AI科技與醫療的結合，是一個很大的契機，也是台灣未來能發展的方向，有機會打造更強大、更智慧的次世代醫療體系。（編輯：黃國倫）1130304