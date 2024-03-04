台灣大導入AI語音方案 擴大車聯網生態系

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北4日電）台灣大哥大持續布局車聯網領域，今天宣布攜手車用語音AI解決方案提供商Cerence（賽倫思），共同推出名為Cerence Link的一站式車聯網解決方案，擴大車聯網生態圈。

台灣大哥大企業服務事業商務長吳傳輝透過新聞稿表示，隨著科技進步與全球汽車市場發展，台灣大哥大已轉型為多元化服務提供商，不僅推出AI車隊管理平台，更透過5G網路結合雲端資料庫、車用平台，並串接自行研發的物聯網平台，滿足車用供應商快速部署車聯網需求。

他表示，此次與Cerence合作，讓AI聯網與數據平台導入歐系車商，加速實現車、路智慧化協同。接下來，台灣大將結合集團資源，發展金流、車險、車載娛樂等多角服務，開發更多元的創新應用平台，壯大台灣大車聯網。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣大說明，自2016年以來成為Bridge Alliance台灣區獨家會員，與國際電信業者、跨國客戶拓展各種物聯網商機、垂直整合平台與各式解決方案，也與電動車龍頭特斯拉、微笑單車Youbike 2.0、叫車平台與數家指標車廠品牌合作，更看準電車趨勢自建MyCharge平台建置電動車充電樁設施，積極布局共享移動市場。

台灣大哥大並提供全球前兩大跨境AIoT CMP（物聯網連接管理平台），協助企業透過單一介面，遠端管理SIM卡、資費，藉由自主診斷與自動管理功能，有效提升效率及控管成本，國際車廠可透過平台管理車載eSIM，當車輛到港連接上台灣大哥大基地台，即可切換為台灣大eSIM Profile進行連線，整合資源發展創新車聯應用服務。（編輯：楊蘭軒）1130304