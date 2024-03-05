台股靜待Fed降息腳步 三大法人今買超70.33億元

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（中央社記者曾仁凱台北5日電）在台積電領軍走揚下，台股今天續創新高，終場上漲81.61點，收在19386.92點，加計盤後交易成交值為新台幣4235.21億元；統計三大法人合計買超70.33億元，買超金額相較週一大買445.14億元收斂。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）買超58.48億元；投信買超29.22億元；自營商（自行買賣）買超3.92億元，自營商（避險）則賣超21.29億元。

在個股方面，外資今天買超前3名分別為元大滬深300正2達2萬1167張、緯創1萬9405張及燿華1萬5310張；台積電今天外資仍買超7306張，排名第8。

台股今天持續創高，除了台積電領軍的AI概念股，市場再度傳出蘋果打算2026年正式推出摺疊手機，帶動「軸承三雄」股價紅通通，新日興攻上漲停板224元，兆利、富世達也都跟著收紅。

不過值得注意的是，台積電今天最後一盤遭砍6814張，漲點從原本的10元瞬間收斂到只剩下5元，終場以730元作收，台股漲點也跟著從137.84點收斂到81.61點，為後勢增添變數。

法人分析，台股短線漲幅已大，盤勢恐進入震盪整理，接下來將以個股表現為主。最近上市櫃公司進入財報發布的高峰期，包括去年年報3月中之前要出爐，以及2月營收陸續公布，財報不錯的公司有機會表現。

目前市場最關注的焦點，還是在於美國聯準會（Fed）何時開始降息，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）6日和7日將出席國會聽證會，闡述半年度貨幣政策報告，為Fed後續貨幣政策動向的重要觀察指標；另外，美國8日也將公布2月非農就業報告。市場靜待Fed的降息腳步確認後，資金有望重新回籠。（編輯：張良知）1130305