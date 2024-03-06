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環球晶估今年營收個位數成長 中美晶增幅更強

2024/3/6 19:15
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（中央社記者張建中新竹6日電）環球晶暨中美晶董事長徐秀蘭今天表示，環球晶今年營收將較去年持平或略增個位數百分比，中美晶因太陽能及轉投資業績成長較強勁，整體營收增幅將高於環球晶。

環球晶表示，在物聯網感測器廣泛應用、高速5G技術普及、衛星網路不斷擴張、資料中心以及人工智慧（AI）軟體崛起等推動下，業界預期半導體市場規模將持續強勁的年成長至2030年。預估2023至2027年，AI將持續於半導體市場保有最大的終端應用占比，且有最高年複合成長率。

環球晶與中美晶下午召開聯合線上法人說明會，徐秀蘭說，環球晶客戶的庫存情況正逐步改善中，只是庫存水位並非快速下降，預期第1季將是今年營運谷底，第2季業績將大致較第1季持平。

徐秀蘭表示，下半年隨著客戶庫存情況改善，需求增強，營運表現可望優於上半年，全年營收將較去年持平或略增個位數百分比。

毛利率方面，徐秀蘭說，隨著環球晶於日本、台灣及韓國陸續擴產，折舊增加，此外，能源成本也將升高，可能影響今年毛利率較去年持平或微幅下滑。

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環球晶統計，2023年底客戶預付貨款11.6億美元，約新台幣353.8億元，較2023年第3季底的379億元減少25.2億元。徐秀蘭預期，2024年客戶預付貨款金額可能持續降低，2026年隨著市場對於先進半導體產能需求增加，客戶預付貨款將可回升。

中美晶預期，台灣太陽能市場需求可望於第2季回溫，今年太陽能業務將可較去年成長2位數百分比水準。徐秀蘭說，中美晶轉投資業績成長也將較環球晶強勁，中美晶整體營收增幅將高於環球晶。（編輯：楊蘭軒）1130306

#中美晶
#徐秀蘭
#環球晶
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