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弘凱2023年每股賺2.4元 看好智慧感測產品成長動能

2024/3/7 21:59
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（中央社記者潘智義台北7日電）光電半導體整合方案供應商弘凱光電今天公布2023年營收為新台幣8.8億元，年減4.23%；稅後淨利1.6億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.4元。

弘凱說明，2023年營運呈現逐季成長態勢，主要受惠於智慧感測及汽車應用兩大領域產品的出貨量持續提升。

弘凱解釋，是國內少數可提供光電半導體封裝與模組的LED整合方案供應商，高技術含量產品使其在過去3年維持高毛利率。2023年在智慧感測與汽車應用兩大產品線，占營收比重各約56%與41%。

弘凱指出，隨著汽車氛圍燈在乘用車市場逐步發酵，車用光源占整體營收比重，從2021年約12%，逐步提升至2023上半年的34%，第4季單季已近5成，預估2024年車用產品占營收比重可望維持。

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在智慧感測領域，弘凱表示，2023年隨著下游個人電腦（PC）客戶庫存調整告一段落，筆電應用需求明顯回溫，未來隨著下游PC及筆電大廠陸續推出新款內建人工智慧（AI）功能的PC及筆電，將可望帶動新一波PC換機潮，推升智慧感測相關產品的成長動能。

弘凱董事會通過2023年度盈餘分配案，將配發每股1.2元的現金股利，將繼續維持5成以上的股息配發政策。（編輯：楊凱翔）1130307

#弘凱光電
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