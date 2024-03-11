中興電2023年每股賺3.25元 擬配息3.6元創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）重電族群陸續公布2023年財報，中興電工今天公布去年稅後獲利新台幣15.86億元，較2022年24.34億元下滑35%，仍站上歷年第3高，主要受到去年第2季財報認列法院判決沒入20億餘元影響；去年每股純益3.25元，低於2022年EPS 5.21元。

中興電將於5月27日召開股東會，董事會今天決議擬配發現金股利每股3.6元，創歷年新高，若以去年每股純益3.25元粗估，現金配發率達110.7%。

中興電去年合併營收221.45億元，年增19.4%，創歷年新高，去年合併毛利率28.99%，年增3.4個百分點，去年代表本業的營業利益43.86億元，營益率19.81%，年增4.4個百分點，中興電去年營業外其他損失約20.35億元，主要是去年第2季財報認列法院判決沒入20億餘元損失。

去年第4季中興電合併營收58.46億元，創單季新高，去年第4季稅後獲利7.91億元，衝上單季次高，每股基本純益1.62元，單季獲利逼近前3季累計表現。

本土投顧法人指出，中興電持續受惠台電強韌電網計畫拉貨，在台電高壓氣體絕緣開關（GIS）開關設備具有競爭力，預估中興電超過5成營收貢獻來自台電，中興電電力事業群在手訂單規模增加至395億元。

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展望今年，中興電持續爭取台電發電廠開關廠新建統包工程設備、離岸風力變電站統包工程、儲能場新建工程設備、以及台電配電變電所屋內化工程設備案件，規模達345億元。

在產能布局，中興電持續擴充GIS開關設備產能，嘉義廠擴產預估今年第1季投產，第2季持續擴建1700坪廠房倉庫，提升產線順暢度和工作效率，預計可提升產能約15%至20%。法人指出，中興電在台灣GIS開關市占率超過85%。（編輯：楊蘭軒）1130311