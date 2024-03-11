榮成2023年虧損飆高 法人看好今年有望逐步復甦

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（中央社記者何秀玲台北11日電）工紙大廠榮成今天公告2023年財報，營收為新台幣467.1億元，稅後虧損為10.2億元，虧損創歷年新高，每股虧損（EPS）0.77元，主要仍受疫情影響，且台灣市場工紙用量衰退，影響獲利。

榮成受到疫情影響，在2022年與2023年出現虧損，展望2024年，法人指出，工紙產業需求有望延續復甦節奏，廢紙、燃料價格等成本溫和波動，整體產業獲利有望穩步修復。

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榮成大陸工紙在去年底湖北廠投產35萬噸後，已無新增，湖北廠目前產能為330萬噸。法人指出，同業擴產計畫也多延後，而近期中國包裝紙指標大廠玖龍紙業喊漲，漲價效果仍有待觀察，因下游農曆年後才剛開工，需求緩步提升中，榮成今年營收成長應仍以湖北投產為主。

榮成今年前兩個月累計營收為新台幣67.9億元，年增2.71%；1月本業打平，匯兌小虧新台幣2000萬元，而2月歲修紙機多，因此小幅獲利，法人認為，3月後沒有內外部因素干擾，榮成營運有望比去年佳。（編輯：楊凱翔）1130311