大聯大看好AI設備需求與換機潮 估今年營收逐步成長

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（中央社記者吳家豪台北12日電）半導體通路商大聯大今天召開法人說明會，財務長暨發言人袁興文表示，人工智慧（AI）帶動廠商新增設備需求，加上疫情期間居家辦公添購的手機與筆記型電腦將進入下一波換機潮，對2024年看法審慎樂觀。

袁興文指出，大聯大今年前2月累計營收達到新台幣1117億元、年增25%，相較於第1季預估營收1600億元至1700億元，今年開頭繳出不錯成績，有機會逐步成長。

他說，半導體供應鏈大多數廠商仍採美元交易，如果今年美元利息開始下降，對大聯大財務方面將有正面影響。

從交貨地區來看，袁興文表示，大聯大在中國交貨比例從2022年第1季82%，陸續下降到去年第4季72%，往其他區域擴增，包括台灣交貨比例從9%上升到12%、東南亞地區交貨比例從6%增加到9%。

袁興文進一步分析，大聯大陸資客戶從2022年第1季58%，下降到去年第4季50%；同時期的台商客戶從33%上升到35%，美系客戶從9%上升到15%，代表大聯大在其他地區的耕耘已經有一定收穫。

受惠於半導體零件通路下游客戶投資網通暨周邊設備、AI伺服器發酵，加上北美與東南亞等地客戶持續投產帶動需求成長，大聯大去年第4季合併營收約1830.9億元，季減2.3%，年增3.7%，創歷年同期次高；因處分部分投資挹注一次性獲利，稅後淨利35.15億元、每股盈餘2.09元皆創單季新高。

累計2023年大聯大營收約6718.88億元，年減13.3%；稅後淨利81.09億元，年減22.9%；每股盈餘4.59元。

展望今年第1季，大聯大預估營收將達1600億元至1700億元，毛利率將介於3.7%至3.9%，營業利益率約1.5%至1.7%，稅後淨利將達9億元至12.1億元，預估每股盈餘0.54元至0.72元。（編輯：楊凱翔）1130312