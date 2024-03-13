高規格接待台紡織團 瓜總統：願提供一切協助

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市12日專電）瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo），當地時間12日在總統府接見台灣「紡織業投資考察團」一行。阿雷瓦洛表示，瓜國政府在生產，勞工以及行政資源上，願意提供所有協助。這是阿雷瓦洛一月中旬上任後，除了歐盟代表團，接見的第一個來自亞洲的投資業者。

由外交部及「中華民國紡織業拓展會」籌組的「台灣紡織考察團」，成員包含力麗企業，集盛實業，國紡企業與聚陽實業等7家台灣具有指標性的紡織業者。總統阿雷瓦洛在接見時強調，瓜地馬拉政府珍視台商在瓜國的每一項投資計畫，歡迎並且鼓勵在瓜國投資設廠，也會盡全力提供台商快速、便捷、透明的投資規定及環境，以保障台商的權利。

除了晉見總統，考察團也拜會瓜地馬拉經濟部長賈西亞琴 （ Gabriela García-Quinn）等政府財經官員，並且與瓜地馬拉服裝紡織協會（VESTEX）簽署MOU合作備忘錄。內容包括強化在直接投資、合資企業、貿易展覽組織等雙邊合作，以及相互協助尋找企業夥伴，並分享投資信息。

「中華民國紡織業拓展會」董事長，也是力麗企業股份有限公司董事長郭紹儀認為，瓜地馬拉地理位置優越，鄰近北美自由貿易區的龐大市場，享有免稅優惠，也是美國目前大力推動「近岸生產」政策的重要合作夥伴，運用台灣先進的紡織技術，在瓜國投資出口更享有地利之便。

駐瓜地馬拉大使曹立傑表示，本次的「紡織業投資考察團」可以說是30年來，訪問瓜地馬拉最重量級的台灣經貿團體。此外，「咖啡海鮮採購團」也將在下星期抵達瓜地馬拉訪問。後續在4月至7月間，包括電動三輪車、塑膠回收、畜牧業及太陽能業者，也將接續來瓜考察，擴大兩國各個面向的經貿合作關係。

瓜國總統阿雷瓦洛上任後，主打肅貪和拚經濟，不僅剛上任就出訪歐洲，尋求與歐盟國家的合作機會，希望吸引業者前來瓜國投資。同時瓜國也與歐盟簽署「瓜、歐雙邊諮詢合作備忘錄」。該備忘錄內容涵蓋商務、投資、合作發展計畫以及人權議題等，建立未來瓜國與歐盟的對話機制。因此如何深化經貿往來，也是未來台瓜邦交的重點。（編輯：陳承功）1130313