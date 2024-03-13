中國碳鋼冷軋鋼材反傾銷稅將屆滿 台廠4/11前可申請

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（中央社記者張璦台北13日電）台灣對中國產製進口特定碳鋼冷軋鋼品課徵平衡稅及反傾銷稅一案，將於今年10月8日屆滿，財政部公告，國內同類貨物生產者若認為有繼行的必要，可在1個月內、即4月11日前提出申請。

財政部於民國108年10月9日公告，對自中國產製進口特定碳鋼冷軋鋼品，採行平衡措施及反傾銷措施，為期5年，不過，考量對國家整體經濟利益的影響，暫不課徵平衡稅及反傾銷稅；5年內若情勢有所變化，隨時可研議恢復課徵，但截至目前均無課徵。

由於此措施的適用期間將於今年10月8日屆滿，財政部3月11日公告，對自中國產製進口特定碳鋼冷軋鋼品課徵平衡稅及反傾銷稅一案，國內同類貨物的生產者、或以其為主要會員的團體，若認為有繼續執行的必要，可於公告隔天起1個月內，向財政部提出申請。

財政部表示，相關生產者或團體申請時，需檢附具體事證資料，包含涉案貨物領受補貼及傾銷情形仍然存在，國內產業損害情形仍然存在，且是涉案貨物領受補貼及傾銷所造成等。

財政部指出，若決定將針對此案是否繼續執行平衡措施及反傾銷措施，展開調查，將另行公告並提供利害關係人表達意見機會。

根據財政部先前公告，中國涉案廠商包含寶武鋼鐵集團、鞍鋼、馬鞍山鋼鐵、本溪鋼鐵等。（編輯：潘羿菁）1130313