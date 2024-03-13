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奇鋐2023每股賺14.11元創新高 看今年持續樂觀

2024/3/13 20:43
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（中央社記者曾仁凱台北13日電）散熱廠奇鋐2023年財報出爐，全年營收新台幣591.94億元，年增5.6%；稅後純益53.04億元，比2022年大幅成長27.4%，換算每股純益14.11元，續創歷史新高，奇鋐對於今年展望持續樂觀。

奇鋐今天董事會通過每股擬配發現金股利7元，包含盈餘分配現金股利5元，資本公積發放現金2元，對照奇鋐今天收盤股價617元，現金殖利率1.13%。

展望今年，奇鋐董事長沈慶行今天出席法說會時樂觀表示，今年第1季公司營運優於預期，淡季不淡；第2季AI客戶去化零組件庫存，但車用等整體需求增加，整體表現會與第1季持平，下半年營運動能則會增強。

由於AI需求帶動，奇鋐的越南廠產能、製程持續推進，奇鋐看好今年下半年營運會優於上半年，全年營運看旺。

沈慶行說，因美系客戶要求，奇鋐越南廠持續推進，包括比較先進的3D VC均熱片等，已開始從越南廠出貨，部分客戶推新製程產品也在送測中，下半年出貨量會放大。

至於市場關注的液冷散熱，沈慶行說，液冷產品大量出貨要等明年，奇鋐的水冷板已有先行者優勢，包括機櫃、風扇、Pump等都能自製，浸沒式技術則還在研究階段。（編輯：楊蘭軒）1130313

#美系
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