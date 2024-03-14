大同智能取得太平洋友邦光電系統建置案 估年底完工

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（中央社記者賴言曦台北14日電）大同旗下大同智能宣布，取得國際合作發展基金會委託辦理的太平洋友邦太陽能光電系統建置標案，將於帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島等3國設置太陽能、儲能系統，預計2024年底完工 。

大同說明，太平洋友邦太陽能光電系統建置總裝置容量分別為太陽能520.32kWp、儲能2027kWh，標案金額新台幣1.18億元；大同智能取得這項海外EPC（工程、採購和建設）案，為大同進軍海外新能源市場的起手式。

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大同表示，大同智能在海外EPC案場方面，短期目標將鎖定友邦國家及越南、印尼新首都「努山塔拉」（Nusantara）等東南亞市場，透過派遣專責人員進駐當地，結合在地潛力施工團隊及自身專業，搶攻國際新能源市場。

大同智能目前在台灣持有1465個太陽能電廠，建置規模302MWp，儲能案場總建置量逾122MWh，平均年發電量近4億度，具備國內少數持有特許售電執照的優勢，將電力銷售給台電及簽約的民營企業，另目前持續與多家上市櫃企業洽談供電合作案，朝長期金流貢獻目標前進。（編輯：林興盟）1130314