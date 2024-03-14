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業外逾95億元進補 和碩2023年每股賺5.9元

2024/3/14 16:22
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（中央社記者吳家豪台北14日電）代工廠和碩今天公布2023年財報，因部分重要子公司營運衰退，營業利益年減41%；但受惠於業外收入高達新台幣95.54億元、年增2.23倍，歸屬母公司稅後淨利157.13億元，年增4.1%，每股盈餘5.9元。

和碩董事會通過配發每股現金股利4元，以今天收盤價88.6元計算，現金殖利率約4.51%。

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和碩去年第4季通訊產品進入旺季，不過資訊和消費性電子產品受到終端需求偏弱影響，單季合併營收達3421.69億元，季增8.4%，年減4.4%；營業利益約44.59億元，季減0.6%，年減32.3%；歸屬母公司稅後淨利約49.95億元，季增9%，年減1%；每股盈餘1.88元，為近一年高點。

累計2023年和碩合併營收約1.26兆元，年減4.7%；毛利率3.7%，年減0.6個百分點；營業利益率1.2%，年減0.7個百分點；營業利益約147.53億元，年減41%；由於利息收入和金融資產評價收益有所增加，全年業外收入95.54億元，年增2.23倍；歸屬母公司稅後淨利157.13億元，年增4.1%；每股盈餘5.9元。（編輯：楊蘭軒）1130314

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