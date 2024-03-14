政院提修法開放REIT採雙軌制 禁用於炒房

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（中央社記者賴于榛台北14日電）行政院今天通過相關修法草案，開放不動產投資信託基金（REIT）採基金架構發行，加上現行信託架構雙軌併行，但為避免開放後遭用於炒房，草案明定禁止投資自用住宅。

因立法院屆期不續審，行政院會今天討論、通過財政部重行擬具的「證券投資信託及顧問法」部分條文修正草案，並將名稱修正為「證券與不動產投資信託及證券投資顧問法」，再送立院審議。

金管會指出，2003年便依法允許REIT採信託架構發行，由信託業擔任發行主體，但為替台灣資本市場注入活水，因此參考日本、新加坡做法，開放REIT採基金架構發行，雙軌併行。

根據草案，基金架構REIT為契約型基金，由委託人（不動產投資信託事業）與受託人（基金保管機構）簽訂信託契約，REIT投資人為該信託契約的受益人。另考量證券投資信託事業業務性質也是以從事投資管理為主，因此開放證投信事業得兼營不動產投資信託事業。

不動產投資信託事業設立資格條件方面，草案要求，具不動產投資管理經驗的機構擔任專業股東，且其所認股份，合計不得少於第一次發行股份的50%；另參考國外制度暨考量現行證投信事業最低實收資本額，擬授權金管會訂定不動產投資信託事業最低實收資本額等資格條件。

草案也要求不動產投資信託事業（含專營及兼營）應設置獨立董事及審計委員會，並以審計委員會替代監察人。

至於REIT投資標的範圍，草案規範主要包括不動產、不動產相關權利、不動產相關有價證券等項目，但為避免炒房，明定禁止投資自用住宅；此外，草案也要求REIT應至少有一定比率投資於有穩定收入的不動產或不動產相關權利，且每年分配收益應達可分配收益的一定比率。

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草案也參酌國外模式，允許REIT進行關係人交易，並輔以相關配套管理措施；而為兼顧REIT的借款現況與財務風險，草案預計授權金管會訂定REIT借款比率上限、公告方式及其他相關事項。

此外，草案為強化監理證券與不動產投資信託事業及證券投資顧問事業，將重大違反攸關受益人或投資人權益保障事項的罰鍰金額上限，由新台幣300萬元提高至1500萬元。（編輯：翟思嘉）1130314