台股甩尾跌255點收19682點 週線翻黑終止連8紅
2024/3/15 14:00（3/15 14:55 更新）
（中央社記者吳家豪台北15日電）受到美股四巫日（衍生性金融商品到期結算日）即將來臨、富時指數調整將於收盤後生效等影響，台股今天開低震盪，權值股台積電領跌電子族群，加權指數尾盤爆量逾千億元，收在19682.5點，下跌255.42點，跌幅1.28%，成交值新台幣5558.45億元。
台股週線下跌102.82點，週線翻黑，終止連8紅。
晶圓代工廠台積電終場以753元作收，下跌3.95%；鴻海扮演撐盤要角，盤中觸及漲停133元未鎖死，終場收在132元、漲幅9.09%。
人工智慧（AI）指標股廣達拉半根漲停，收在257.5元，漲幅5.75%；緯創上揚3.46%，收119.5元。（編輯：張均懋）1130315
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台股跌255.42點