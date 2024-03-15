印能衝1470元登興櫃股王 先進封裝設備族群受矚目

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（中央社記者張建中新竹15日電）半導體先進封裝製程問題解決方案商印能登錄興櫃交易，股價表現強勁，今天盤中最高達1470元，登興櫃股王，連帶使得先進封裝設備族群受到市場矚目。

印能主要提供客戶氣動與熱能製程解決方案、自動化系統解決方案及相關零組件，包括應用於先進封裝的壓力烤箱，高功率老化測試機及相關自動化的技術解決方案，目前客戶遍及台灣、北美、歐洲、日本、韓國、中國、東南亞，包含全球主要封裝廠。

印能2023年營收11.86億元，毛利率達66.56%，稅後淨利5.49億元，每股純益28.27元。今年1月營收1.32億元，稅後淨利8038萬元，每股純益4元。

印能高獲利表現，加上半導體先進封裝市場需求強勁，登錄興櫃後股價表現強勁，今天盤中達1470元，一舉登上興櫃股王，連帶使得半導體先進封裝設備族群受到市場矚目。

弘塑盤中急拉重登900元關卡，大漲56元，辛耘最高達276元，上漲11元，萬潤達233.5元，上漲9.5元，只是隨著大盤下挫，弘塑等也紛紛震盪走低。（編輯：林淑媛）1130315