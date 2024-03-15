統一超235億建北區大型智慧物流園區 拚2027年啟用

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（中央社記者劉千綾台北15日電）經濟部投資台灣事務所今天再添6家企業擴大投資，根留企業有統一超商、萬海航運2件投資案，其中統一超商斥資約新台幣235億元，在桃園航空城打造北區大型智慧物流園區，擬於2027年第4季啟用，投資金額最高。

投資台灣事務所表示，統一超商深耕在地逾45年，以超過6800家門市，串聯服務全台368個鄉鎮市區，已和民生需求及國民經濟緊密結合，並成為地區生活機能的重要指標。

為了整合既有數座物流中心功能，統一超商將斥資約235億元，於桃園航空城打造北區大型智慧物流園區，規劃2027年第4季啟用，可新增496名就業機會，並就近服務鄰近地區的7-ELEVEN、康是美、星巴克等通路的物流需求，優化消費者體驗。

萬海航運規劃投資100多億元，興建高雄港第5貨櫃中心79至81號碼頭，安裝自動化設備與智能管理系統，有效提升作業安全及效能，將大幅提高營運規模，帶動航商及港口貨櫃吞吐量向上提升。

台商回台方案方面，春源鋼鐵擬招募23名員工，投資超過13億元，規劃興建新北三重總部廠辦大樓、擴建桃園龍潭鋼構廠，並在高雄廠區增設智慧化產線，持續深耕台灣市場。

中小企業方案則有3件，其中金額最高為樂迦再生科技，由於再生醫療市場前景看好，樂迦再生科技預計增聘68名員工，投資逾25億元於新竹生物醫學園區，打造GMP認證專業細胞工廠，導入自動化生產模組與AI智慧化管理系統。

另外2件分別為仁享創意、尚達化工，投資台灣事務所表示，近年因「獨食」的新飲食風潮崛起，仁享創意規劃投資近2億元，在台中建置食品雲端智慧中央工廠。

尚達化工以回收處理半導體製程產出廢溶劑為主要業務，將投資逾5億元，在桃園觀音擴建新廠。

根據投資台灣事務所統計，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1460家企業，超過2兆2418億元投資，預估創造15萬997個就業機會，後續尚有7家企業排隊待審。（編輯：楊凱翔）1130315