高通：智慧運算將無所不在 AI商機無限

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（中央社記者張建中台北18日電）高通（Qualcomm）副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰今天表示，智慧運算將無所不在，今年估計約有5%的智慧手機具有生成式AI功能，此外，AI功能將延伸到個人電腦、混合實境及物聯網等領域，AI商機無限。

高通今天舉行媒體交流會，劉思泰表示，高通深耕人工智慧（AI）長達10多年，預期AI功能將導入各種領域，具有無限商機。

劉思泰說，微軟（Microsoft）的Copilot將重新定義個人電腦使用者體驗，高通的Snapdragon X Elite將為裝置上生成式AI體驗樹立新標竿。

劉思泰表示，物聯網產業正在轉型，高通持續不斷投資物聯網領域，目前已有1.3萬個客戶。他並強調，高通將持續加強對台灣產業鏈的支持與合作。

高通業務總監呂承翰則分享高通支援台灣物聯網夥伴的應用案例，包括聯齊科技能源物聯網閘道器搭載高通晶片，打造多元新能源管理方案。業安科技以高通晶片模組，讓傳統販賣機具備行動支付、即時資料傳輸功能，實現智慧零售；目前已銷售到台灣、日本等7個國家。

深智科技藉由於終端搭載高通RB5機器人平台，利用AI影像與定位技術，捕捉消費者習慣，實現線下零售數據化，並與線上商店數據整合，實現精準客戶行銷。華晶科技推出搭載高通晶片的商用行車紀錄器。

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Gogoro高階旗艦車款Gogoro Pulse，全景高解析度觸控螢幕搭載高通QWM2290晶片，透過實現即時連網，提供更高的騎乘安全性與豐富的數位服務。女媧創造透過搭載高通RB5機器人平台，擴展智慧型陪伴機器人的多元場域應用，包括零售業、餐飲服務業等。

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