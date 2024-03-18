純網銀首家 將來銀行推基金銷售目標今年拚萬戶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北18日電）看好年輕族群愛用數位投資管道，純網銀將來商業銀行今天搶頭香宣布開辦基金銷售業務，攜手10家投信業者，目標今年達到導入萬人成為財管用戶，未來第2季若取得外匯執照，也規劃上架外幣計價的基金等。

將來商業銀行今天下午舉行財富管理業務記者會，將來銀行董事長鍾福貴、總經理許柏林，以及多家合作的投信業者都親自出席。

鍾福貴致詞時表示，將來銀作為國內首家銷售基金的純網銀，今年6月底前申購手續費及信託管理費都是0元，並推出獨創的「禮物卡」功能，透過金融科技提供優質服務。將來銀去年推出線上保險、線上房貸後，這次又領先推出信託業務，未來陸續引進優質產品，如果等開辦外匯業務後，也會提供外幣計價的基金商品。

許柏林會後受訪時表示，目前熟知的連結基金像是元大台灣卓越50基金跟元大台灣高股息基金也都在首波上架商品中，也會提供熱門的高股息、印度、日本、多重資產等系列基金商品。將來銀目前開戶數為36萬戶，希望推出理財服務後，今年有機會導入萬人成為財管用戶的目標。

至於將來銀行投入財富管理的利基，許柏林觀察，現在年輕族群自主性很高，網路社群也積極發展，未來相信有更多人使用數位投資管道。將來銀具備數位、年輕族群等利基，除了先前提供的存放款、保險服務外，這次新提供財管業務，陸續完整產品線，進一步吸引更多人開戶。

外界關注將來銀未來拓展業務策略，許柏林表示，以銀行而言，6成以上獲利主要來自貸款等業務，2成來自資金操作，2成來自財管等手續費收入。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

許柏林分析，將來銀資產面希望達到房貸、信貸、聯貸相關業務各占1/3的目標，目前房貸規模70億元還在逐漸擴大，未來有望超越信貸的放款規模，加上聯貸案的參貸業務後續有望快速成長，預期最晚明年可以達到「三足鼎立」，讓資產結構更健全。

將來銀表示，考量市場關注度高、可以小額投資等特性，因此推出申購基金服務，去年下半年起開始洽談財管合作，目前合作的投信業者有10家，包括元大投信、中國信託投信、兆豐投信、安聯投信、群益投信、施羅德投信、野村投信、國泰投信、富邦投信與統一投信。（編輯：林興盟）1130318