大量持股申報門檻降至5% 3307名股東5/20前須申報

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北19日電）證交法通過大量持股申報公告門檻自10%降至5%，自5月10日起施行，3307名持股落在5%以上、未滿10%的股東必須在新制上路起10天內、即5月20日前進行首次申報公告。

依2022年12月31日持股資訊統計，持有股份介於5%以上但未滿10%的股東人數共3307人，共持有1441家上市櫃及興櫃公司股票。若股東應申報持股但未申報，依證交法規定，金管會將可處新台幣24萬元以上、480萬元以下罰鍰。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會說明，配合證交法修正，金管會今年1月30日發布證交法第43條之1第1項取得股份申報辦法，自今年5月10日起，大量持股揭露門檻自10%調降至5%，並由紙本申報簡化為電子化申報。

黃厚銘表示，若持股介於5%以上、未滿10%的股東為公開發行公司，已有公開資訊觀測站金鑰，可在時限內自行上公開資訊觀測站申報，若股東為自然人，未有公開資訊觀測站金鑰，則請被取得公司代上傳申報。

自今年5月10日起，大量持股申報公告門檻正式降至5%，持股落在5%以上、未滿10%的股東必須在新制上路起10天內進行首次申報公告。證交所及櫃買中心已在2023年第4季、今年3月分別函請上市櫃及興櫃公司通知受新制影響的股東，並將在5月10日前再進行第3次提醒通知。

黃厚銘指出，為利持股超過5%的股東及股務代理機構了解大量持股申報新制，證交所及櫃買中心已舉辦數場宣導會，並建置教育宣導專區，投資人可至專區下載宣導講義；後續證交所將於4月18日再舉辦1場宣導會，櫃買中心將於3月21日及4月24日各再舉辦1場宣導會，歡迎投資人報名。

黃厚銘表示，大量持股申報新制有助提升股權資訊透明度並提升台灣公司治理水準，因應新制即將上路，希望投資人可預先了解申報公告新規定，金管會也將持續請證交所及櫃買中心加強教育宣導，以利大量持股申報新制順利上路。（編輯：潘羿菁）1130319