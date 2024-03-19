鼓勵精進無障礙設施 金管會下半年擬訪查12家銀行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北19日電）金管會推動普惠金融政策，為讓身心障礙族群享有更便利金融服務，金管會2022年及2023年陸續訪查21家本國銀行及中華郵政，預計今年下半年將訪查12家國銀，鼓勵銀行精進無障礙設施及服務。

為強化普惠金融，金管會分別於2022年第4季、2023年第4季辦理對本國銀行無障礙設施及服務訪查，希望透過實地訪查提升受訪銀行無障礙設施及服務品質，以切合身心障礙族群需求。

金管會銀行局主秘侯立洋今天在例行記者會說明，金管會2022年完成對10家本國銀行及中華郵政訪查，2023年再對11家本國銀行完成訪查，根據2023年參訪的身心障礙團體意見，共對國銀提出5大肯定及3項建議。

第1，前次身心障礙團體反映ATM下方多未具有容膝空間，此次參訪發現，已有受訪銀行提供具有容膝空間的ATM，且多數已提供具有容膝空間的補摺機，還未能提供的銀行則表示，將規劃採購或後續汰換將優先採購。

第2，前次身心障礙團體建議提高視障語音ATM設置數量，此次已有受訪銀行全行提供視障語音ATM，未能全面提供的銀行也已規劃具體設置或汰換期程。

第3，前次身心障礙團體建議在ATM旁設置QR Code提供文字客服，此次多數受訪銀行在ATM服務區明顯處已設置QR Code連結至真人文字客服，未能提供的銀行也有具體設置期程。

第4，多數受訪銀行均提供擴大線上無障礙服務項目的具體規劃期程，以落實金融平權，讓身心障礙者與一般客戶平等取得所需服務。

第5，所有受訪銀行均提供銀行公會所定開戶流程易讀版，以利心智障礙者理解金融服務程序。

改善建議方面，第1，身心障礙團體希望國銀繼續提升無障礙設施及服務品質，包括建議可在無障礙服務櫃台提供升降式桌面，以切合不同輪椅使用者容膝高度需求，銀行分行入口張貼的無障礙標誌希望可採高度對比色呈現以增加識別度等。

第2，身心障礙團體表達，多數受訪銀行分行已提供員工金融友善教育訓練課程，建議可依各障別需求持續精進妥適應對及溝通技巧等訓練。第3，多數受訪銀行分行提供優質金融友善服務體驗，建議各銀行將無障礙設施及服務推廣至所有分行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

侯立洋提到，38家本國銀行中，扣除3家純網銀、輸銀及已經出售消金業務的花旗（台灣），金管會未排入訪查範圍外，金管會前2年已陸續訪查21家，今年下半年將再陸續訪查剩下的12家本國銀行。

根據金管會統計，截至今年2月底止，本國銀行設有3萬2926台ATM，其中有3萬1297台為符合輪椅者使用的ATM，占比達95.05%，有4113台為符合視障者使用的ATM，占比12.49%。（編輯：楊蘭軒）1130319