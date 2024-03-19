默克：透過材料智慧與AI等工具 促台半導體加速創新

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（中央社記者潘智義台北19日電）台灣默克集團董事長李俊隆今天表示，隨著數據、5G、人工智慧（AI）、物聯網擴展，未來的數位化生活將以顯示為中心，材料智慧的重要性倍增，將續推技術升級作為創新的驅動力。

台灣默克電子科技事業體總經理張家曄指出，看好顯示器產業技術需求增加，面板尺寸加大，投入更多應用，帶動顯示面板材料開發市場；電視面板第1季有急單需求，上半年供需健康，只要下半年電視面板市況不要掉太多，資訊電子（IT）面板需求起來，則整體面板市況趨向樂觀。

張家曄說，顯示面板追求高對比，高穿透率，車用顯示面板也需要新技術，加上配合全球產業追求能耗降低的大趨勢，面板材料市場也跟著看好，地緣政治影響應該可以降低。

李俊隆今天在媒體交流會指出，今年是默克在台灣發展的第35年，將致力成為最本土化的供應商夥伴，默克不僅帶來集團堅強實力，賦能台灣電子科技、醫療保健以及生技製藥產業的創新與發展，也以台灣為樞紐，協助台灣客戶開拓全球市場。

他解釋，電子科技事業體將透過材料智慧、機器學習、數據分析與人工智慧（AI）工具，幫助台灣半導體產業加速推動創新。

另外，因應數位生活及人工智慧（AI）爆發式的發展，全球對運算能力以及更有效率、性能更好、更節能晶片的需求遽增，驅動半導體產業的成長。（編輯：潘羿菁）1130319