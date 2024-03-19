兆豐金去年大賺332億 雷仲達：拚維持公股獲利第一

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（中央社記者張璦台北19日電）兆豐金去年EPS繳出2.37元成績，居公股金控之首。針對市場關切的股利政策，兆豐金今天表示，將考量財務比率、配發穩定性、現金流量、子公司資本需求，並兼顧股東權益，在4月董事會通過後對外公告。兆豐金也喊出今年將致力維持公股金控獲利第1名。

兆豐金控今天舉辦線上法說會，董事長雷仲達表示，兆豐金2023年全年稅後淨利新台幣332.47億元、年成長81%，每股稅後淨利（EPS）2.37元，獲利年增率在14家金控中排名第1，稅後淨利金額及EPS均排名第4、在公股金控排名第1。

雷仲達指出，2023年銀行子公司因核心業務成長、財務操作收入劇增，稅後淨利達310.25億元、年成長28%；證券子公司因經紀手續費收入及自營收入增加，稅後淨利20.03億元、年成長232%；同時，AMC、創投及投信子公司稅後淨利也都超標 ，提升集團整體收入與獲利動能。

會中法人關切股利政策，兆豐金總經理蕭玉美表示，兆豐金現金增資已順利完成，2月底的雙重槓桿比率降為116.14%，預估今年第1季的雙重槓桿比率會和2月底相當，這次現增後，有助於改善公司各項資本與財務結構。

蕭玉美進一步指出，股利發放將綜合考量財務比率、股利配發穩定性、現金流量、子公司資本需求等因素，同時兼顧股東權益，預計4月董事會通過以後對外公告。

媒體關切2023年兆豐銀衍生性商品交易收益規模，兆豐銀指出，去年主要動能來自換匯交易（FX Swap），合計約為158.7億元，考量今年台、美利差可能縮窄，預估FX Swap獲利可能會呈年減格局，今年會持續觀察各季利差變化，彈性調整進行操作。

同時，兆豐銀指出，今年將面臨歐美主要央行降息、經濟軟著陸、美國大選以及地緣政治風險等議題，金融市場的操作更具挑戰性；以股票操作而言，將採取核心持股部位逢低買進、長線持有，交易部位短線操作、積極賺取價差。

針對美國聯準會（Fed）今年下半年可能降息，針對兆豐銀今年淨利差（NIM）展望，兆豐銀總經理胡光華指出，仍要看未來美歐主要經濟體及台灣貨幣政策走向、全球經濟成長狀況等因素而定，將持續密切觀察相關變化，採取相應措施，且由於兆豐銀美元付息部位大於孳息部位，如果未來Fed降息，節省利息費用成效相對較多，NIM可望微幅提升。

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此外，針對兆豐產險防疫保單理賠後續，兆豐產指出，截至去年底，防疫保單累積提列減損24.82億元，未來將依照客觀事證專案評估是否還需要再提列減損；同時，增資計畫尚在評估規畫當中。

展望今年整體經營策略，雷仲達也提出兆豐第1、2大聚焦等營運方針，即致力維持公股金控獲利第1名，並持續在聯貸、企金放款、外匯交易等業務維持市場領導地位；同時，積極提升非銀行獲利占比，在銀行端，則同步發展房貸、財富管理、私人銀行及信託等消金業務。（編輯：潘羿菁）1130319