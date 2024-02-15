5大公股行庫新春團拜 龍年拚提升獲利結構

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（中央社記者張璦台北15日電）大年初六迎開工，5間公股行庫今天舉辦新春團拜。兆豐金董事長雷仲達表示，今年將續提升獲利結構及營運韌性，再創業績高峰；土銀董事長謝娟娟說，除力拚獲利多元化，著重財務操作及手收，也將在土建融授信基礎上，擴大企業授信能量，並提早因應BIS新制接軌。

甲辰龍年第1個工作日今天拉開序幕，兆豐金控、第一金控、合庫金控、土地銀行、彰化銀行等公股行庫舉辦新春團拜。

合庫金董事長董瑞斌率領集團子公司董事長換上財神裝扮，展望未來，他表示，雖然國際間政治、經濟、金融甚至環境面均有眾多挑戰，合庫仍將持續強化金融實務影響力，推動集團永續發展，達成各項經營目標。

合庫銀行董事長林衍茂則期勉員工，在新的一年繼續打造更友善的金融服務環境，建立正向積極的團隊氛圍，貫徹永續經營理念。

兆豐金新春團拜中，雷仲達表示，民國112年兆豐金在全體人員努力下，獲利創歷史新高，期許新的一年繼續善用集團各項跨子公司平台，在風險控管的前提下，持續推動核心業務成長、提升獲利結構，並透過數位化與共同行銷深化客戶關係、精進集團綜效，再創業績高峰。

同時，第一金舉辦視訊新春團拜，由第一金暨第一銀行董事長邱月琴率領經營團隊共同出席。第一金表示，將持續推廣永續金融工作，引領產業低碳轉型，掌握綠色商機，並以「兼顧量利風險、強化永續韌性」為經營策略主軸，關注全球供應鏈移轉及產業淨零轉型趨勢，穩健擴展業務量能及獲利。

土銀方面，謝娟娟表示，希望全體員工秉持「今天要比昨天更進步」理念，在既有的授信均衡化、獲利多元化、人力優質化、業務數位化，及落實永續經營等5大策略目標下，設定更細緻、深入的年度策略，並動態調整策略方向，搭配即時的獎勵制度，讓策略上行下效、保持敏捷。

授信均衡化方面，謝娟娟指出，將在既有土建融授信基礎之上，不斷擴大企業授信能量，並調整授信結構、節省風險資產運用，提早因應未來BIS（資本適足率）新制接軌；新年度的獲利多元化，則著重財務操作及手續費收入。

此外，彰銀董事長凌忠嫄在新春團拜表示，將持續落實員工權益、多元平等、人才培育及社會關懷融入經營方針，不斷強化企業韌性與永續營運發展，並善盡企業社會責任，與客戶共同邁向永續發展。

彰銀總經理周朝崇指出，訂定以企金業務為主翅膀，以個金及財富管理業務為次翅膀的「雙翅膀」營運策略，期許所有翅膀均衡發展，才能展翅高飛。（編輯：趙蔚蘭）1130215