集邦：品牌採購力道增電視面板續漲 顯示器恢復漲勢

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（中央社記者潘智義台北20日電）研調機構集邦科技今天說明3月下旬面板報價走勢，除電視面板因品牌商採購力道增強，續漲之外，液晶顯示器（Monitor）面板也在持平後首見漲勢，但筆電面板仍持平。

集邦科技研究副總經理范博毓表示，3月後電視品牌採購力道進一步提升，第1季主要品牌採購量季增7%，並推升面板廠稼動率回升至80%以上水準。隨著第2季運動賽事、新品備貨以及中國618促銷等活動即將到來，讓面板價格水漲船高，同時面板廠持續秉持按需生產的策略，使得電視面板價格持續上漲的態勢確立。

范博毓指出，即便第1季適逢傳統淡季，品牌的採購力道依然有增無減，3月電視面板價格漲幅預期將開始擴大。目前預期3月32吋上漲1美元，43、50吋上漲2美元，55吋上漲3美元，65、75吋上漲5美元。

另外集邦表示，目前液晶顯示器面板需求訂單持續增加，需求比預期好，帶動價格上漲的空間。不論是否含背光模組液晶顯示器面板價格均在3月全面反彈，以不含背光模組面板價格來看，調漲0.5美元，23.8吋與27吋模組價格則可望調漲0.3至0.5美元不等。

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另外，筆電面板市場進入3月後，已邁入第1季淡季的季底，集邦預期備貨需求將自第2季起逐月出現轉強趨勢；同時電視面板價格自2月起，液晶顯示器面板價格自3月起開始上漲，使得面板廠對於筆電面板漲價的期待更趨高漲；不過品牌端目前對於需求的釋放還是相對保守，也不斷傳遞訂單動能依舊委靡的訊息，使得面板廠對於漲價的把握度並不明確，只能力守面板價格不再下跌。

針對3月筆電面板價格走勢，集邦指出，16比9筆電面板將全面持平，16比10面板機種則仍有微幅下跌0.2至0.3美元的壓力。（編輯：潘羿菁）1130320