面板產能價格獲控制 稼動率上揚可望帶動轉虧為盈

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（中央社記者潘智義台北10日電）面板廠近期釋出產能稼動率回升訊息，產業分析師認為，電視面板自去年中逐月漲價，但因產能稼動率偏低，面板廠去年仍陷虧損；近來稼動率已大幅回升，讓面板廠看到轉虧為盈的曙光。

法人指出，各尺寸電視面板報價在2023年5、6月陸續回到現金成本之上，之後並逐月續漲，至2024年3月現階段仍維持漲勢。理論上，面板廠應已轉虧為盈，但卻因面板廠長期降低產能稼動率，使營運成本的耗費抵消面板的漲價，加上電視以外的資訊電子面板價格仍然虧損，造成面板廠尚難擺脫虧損命運。

雖然去年面板雙虎友達（2409）、群創（3481）分別每股虧損新台幣2.37元及2.01元，但今年第1季品牌商下急單，電視面板產能稼動率明顯回升，5代線以上的稼動率甚至回到逾7成，讓面板廠重燃單季獲利的希望。不過，分析師認為，今年第1季能否轉虧為盈尚待評估，第2季較有機會。

國際數據資訊公司（IDC）資深分析師陳建助接受中央社記者採訪表示，因為面板價格上漲，買家提升需求，避免晚買而買貴，因此面板廠增加投片，使稼動率上升。價格基本上有機會漲到5月，面板廠有機會開始獲利，第2季也有機會轉盈。另外，部分面板廠，特別是中國廠，在補貼政策的幫助下，第1季可能就獲利。

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研調機構Omdia資深研究總監謝勤益認為，即使面板產線稼動率上揚，面板廠仍不一定獲利。他表示，雖然電視面板漲價，但資訊電子（在IT）產品的筆電、液晶顯示器（Monitor）面板還在賠錢，所以面板廠不易轉虧為盈。不過3月起，資訊電子面板也開始漲價，轉虧為盈時間點較可能落在第2季。

研調機構集邦科技研究副總經理范博毓指出，面板廠的產能稼動率明顯回升，電視面板有機會轉虧為盈；資訊電子（IT）產品的產能尚未完全恢復，因此若以整個公司角度來看，能否儘快轉虧為盈，需視電視面板占比的多寡。若電視面板占比較多，恢復轉盈的時間將會快一些。（編輯：張良知）1130310