研調：電視面板3月需求增 報價上漲稼動率回升

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（中央社記者潘智義台北5日電）研調機構集邦科技今天表示，面板廠2月進行較大規模的歲修減產後，進入3月電視面板需求明顯增強，面板廠開始積極拉高產線稼動率，平均稼動率有機會回升至80%以上。

集邦研究副總經理范博毓評估，因電視面板需求強勁，面板廠對於電視面板價格持續上漲更具信心。預期3月電視面板價格走揚，32吋每片均價上漲1美元、43與50吋上漲2美元、55吋漲3美元、65與75吋上漲4美元。

范博毓指出，液晶顯示器（Monitor）面板價格受到電視面板價格上漲的激勵，加上面板廠想要改善液晶顯示器面板獲利水準，3月一掃過去幾個月信心不足的陰霾，對於調漲價格的態度越發堅定。

從需求面來看，他分析，自農曆新年後，可明顯感受到需求正在緩步回溫，數個主要液晶顯示器品牌客戶都開始增強備貨動能，反映在額外增加的訂單趨勢上，也使液晶顯示器面板價格開始趨向穩定，伺機反彈。

集邦預期3月液晶顯示器面板價格趨勢，不含背光模組面板預計上漲0.2至0.3美元；具面板模組價格產品方面，預期21.5與23.8吋將率先反彈，上漲0.1美元，27吋則持平。

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另外，集邦指出，受制於筆電面板需求仍在低谷徘徊，價格暫時無法見到明顯好轉的跡象。不過因為需求太疲弱，面板廠多不願意在面板牌價上作太多讓步，可能僅會針對個別客戶特定規格的需求數量，另外議定折讓金額作為妥協，因此3月的16比9筆電面板機種將維持全面持平態勢，而16比10機種則仍有0.2至0.3美元不等的跌勢。

集邦今天公布3月上旬面板報價，65、55、43吋電視面板分別較2月下旬上漲2美元、1美元、1美元，32吋則持平。液晶顯示器、筆電面板3月上旬報價均與2月下旬報價持平。（編輯：楊蘭軒）1130305