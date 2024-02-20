廠商調控產能且工作天少 2月電視面板續漲

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（中央社記者潘智義台北20日電）因農曆春節假期，2月工作天數少，加上面板廠調控產能，研調機構集邦科技今天公布2月下旬面板報價，電視面板續漲，液晶顯示器（Monitor）、筆電面板價格持平。

集邦科技研究副總經理范博毓表示，第1季電視面板需求步入淡季，需求減少下，面板廠持續透過調整供給來對應，因2月工作天數減少，加上農曆春節假期影響，預期面板廠平均稼動率將降至60%以下，加上供應鏈中電視面板庫存不高，面板廠控產策略成功刺激電視面板需求逐步回溫。

由於客戶可能提前拉動，2月電視面板價格可望重新回到漲價格局；范博毓預期，2月32吋、43吋與50吋將較1月上漲1美元，55吋上漲2美元、65吋上漲3美元，75吋漲2美元。

液晶顯示器面板部分，他指出，面板需求雖處於淡季低谷，但月工作天數減少，面板廠減產，以及紅海航運狀況不穩等因素影響，部分客戶開始願意增強拉貨力道，同時2月在電視面板價格確立上漲態勢下，對於與電視面板較具連動性質的液晶顯示器面板價格也有機會出現回穩跡象。

集邦調查，2月液晶顯示器面板不含背光模組可望率先上漲0.1至0.2美元，面板模組價格則維持持平態勢。

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另外，筆電面板需求在第1季仍處於淡季，尤其部分客戶在去年第4季維持拉貨動能，導致庫存偏高，今年第1季大幅縮減訂單規模，同時要求面板廠維持降價趨勢。在弱勢需求下，面板廠較不容易堅守穩定價格的立場，不同面板廠策略不一，讓筆電面板價格有較高機會維持下跌態勢，全面止跌的時機仍未到。

預期2月筆電面板價格，僅一般廣視角機種可望持平，高階廣視角機種預期下跌0.1美元，16比10機種預期下跌0.2至0.3美元。（編輯：張均懋）1130220