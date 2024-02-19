調降刷卡結匯手續費惹議 金管會20日請兆豐銀喝咖啡

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（中央社記者謝方娪、張璦台北19日電）兆豐銀行今天宣布調降信用卡刷卡結匯手續費，引起是否形同外幣版「預借現金」討論。金管會今天表示，20日將請兆豐銀行來說明，主要是了解兆豐銀運作模式及適法性評估等。

兆豐銀今天宣布即日起刷卡買外幣現鈔手續費降低至新台幣10元，未來想撿便宜外幣的民眾，即便存款不足，只要信用卡額度夠，可趁匯率低點時立即出手刷卡結匯換現鈔。不過，此舉引起外界熱議，是否形同外幣版「預借現金」。

金管會官員今天晚間表示，20日會請兆豐銀來說明、了解運作模式，但官員強調並非約談，而是向兆豐銀了解，因兆豐銀表示有經過適法性評估，金管會會了解兆豐銀適法性評估與金管會認知上是否有差異。

兆豐銀則說明，線上結匯得以信用卡付款是民國94年獲中央銀行同意開辦，並副知金管會銀行局，迄今已開辦近20年；兆豐銀信用卡可線上換外幣現鈔是依國內預借現金額度成數「10%」限制，即20萬信用額度可線上結匯額度僅2萬元，實為提供持卡人小額換匯方便，非屬借貸換匯。

兆豐銀表示，此次調整手續費的收費標準是為降低持卡人交易負擔，善盡普惠金融ESG，並非促銷活動；為保障客戶權益，除在銀行網站充分揭露上揭收費調整，另以EDM、簡訊、新聞稿等讓客戶進一步確認知悉收取標準，以避免爭議。

銀行局則指出，信用卡業務機構管理辦法規定，預借現金額度成數、行銷及相關事宜應依主管機關規定辦理，金管會自民國99年起已規範發卡機構不得對信用卡預借現金功能進行推介、廣告等行銷行為。

根據銀行局初步洽兆豐銀，兆豐銀表示此次通知卡友的簡訊內容及官網公告內容均僅提及手續費用調整，且官網公告是置於「業務公告」項下，並未置於「活動訊息」等頁面。

銀行局表示，針對兆豐銀提供以信用卡預借現金進行線上結匯及提供結匯優惠手續費的適法性及妥適性，金管會將持續評估了解，預計20日請兆豐銀來說明。（編輯：張均懋）1130219