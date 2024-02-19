台幣貶2.5分狹幅整理 市場觀望氛圍濃厚
2024/2/19 18:40
（中央社記者羅元駿台北19日電）匯市今天觀望氛圍濃厚，新台幣兌美元收盤31.395元，微貶2.5分，台北及元太外匯市場總成交金額11.88億美元。
台股今天漲28.55點，成交金額新台幣3674.82億元，匯市與上週六相比，今天成交量恢復一般水準，新台幣兌美元呈小升後貶態勢，開盤價為31.36元，盤中升值觸碰最高31.34元，最低31.402元，收盤31.395元，市場觀望氣氛濃厚。
外匯交易員表示，今天外匯買賣兩股力道相互拉鋸，觀察龍年匯市開盤這幾天狀況，新台幣兌美元一旦接近31.350元關卡，出口商就進場買美元，讓新台幣承受貶值壓力。
外匯交易員表示，本週有幾項重要數據與人物談話，分別有晶片大廠輝達公布財報、聯邦公開市場委員會（FOMC）公布會議紀錄，以及美國聯準會（Fed）多位理事將發表談話，都將影響匯率走向。（編輯：張均懋）1130219
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