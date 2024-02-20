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安倉營造預計第1季上櫃 看好今年營收雙位數成長

2024/2/20 16:39（2/20 17:56 更新）
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安倉營造預計第1季掛牌上櫃，看好今年營收能有雙位數成長，獲利能力可望優於過去表現。圖為安倉營造董事長張欣夷（左）、總經理張立雍（右）。中央社記者賴言曦攝 113年2月20日
安倉營造預計第1季掛牌上櫃，看好今年營收能有雙位數成長，獲利能力可望優於過去表現。圖為安倉營造董事長張欣夷（左）、總經理張立雍（右）。中央社記者賴言曦攝 113年2月20日
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（中央社記者賴言曦台北20日電）安倉營造預計今年第1季掛牌上櫃，21日將舉行上櫃前業績發表會；展望後市，總經理張立雍認為，今年營收預計能有雙位數成長，獲利能力可望優於過去表現。

安倉營造實收資本額新台幣3.6億元，以承攬公共工程為主，2023年前3季營業收入13.28億元，毛利率近11%，每股淨利（EPS）1.78元，在建工程合約金額約120億元，在建工程餘額約60億元。

張立雍今天受訪時表示，安倉目前在建工程60億元，未來3到5年內將按執行比例認列，今年預計完成新北市大漢溪堤外便道、台北市南港連通道等2案。

甫得標的「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫CB03標三民至玉里土建及軌道工程」，預計3月底開工，另在手的台電2項公共工程案今年進入營收認列高峰，未來將隨政府政策持續爭取新標案。

張立雍指出，目前在建工程皆為最有利標，為公司營運提供穩定獲利來源，今年預計營收能有雙位數成長，獲利能力可望優於過去表現。（編輯：張均懋、趙蔚蘭）1130220

#張均懋
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