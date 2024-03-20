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台泥擬配息1元 配發率逾9成

2024/3/20 18:58
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（中央社記者賴言曦台北20日電）台泥2023年每股稅後淨利（EPS）新台幣1.06元，董事會今天決議每股擬配發1元現金股利，配息率94.3%，優於市場預期，按今天收盤價30.9元計算，現金殖利率約3.24%。

台泥去年營收1093.14億元，稅後歸屬母公司淨利79.98億元，年增48%，今天公告每股配息1元，規劃5月21日召開股東會。

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台泥去年台灣事業表現大部分較2022年獲利回穩，加上歐洲低碳水泥事業獲利增加，營收1093.14億元，EPS回升到1.06元；原先法人以股息發放率7成，推算今年配息約為0.7元，但台泥最後配發逾9成，優於市場預期。

台泥今年3月完成擴大土耳其、葡萄牙低碳水泥投資案交割後，看好未來歐洲低碳建材市場的潛力，加上評估公司資產負債結構穩健，現金流量充裕，考量過去2年，股東支持台泥綠色轉型，因此決議以高於市場期待，每股配息1元。（編輯：翟思嘉、楊蘭軒）1130320

#台泥
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#台灣
#歐洲
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