台企銀去年擺脫投資虧損陰霾 股利配發率超過100%

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（中央社記者張璦台北20日電）台企銀2023年EPS達1.29元，董事會通過將配發1.35元股利，配發率超過100%，台企銀今天表示，主因是2023年擺脫金融資產未實現評價損失影響，其他權益轉正，先前因其他權益損失而提列的特別盈餘公積，也迴轉至可供分配盈餘，使今年股利發放率有所提升。

台灣企銀今天舉行2023年第4季線上法人說明會，公布2023年合併稅後淨利達新台幣105.68億元，年增4.4%，累計每股盈餘（EPS）達1.29元。

台企銀副總經理陳紹晃在會中說明，2023年擺脫金融資產未實現評價損失影響，其他權益已回升轉正，先前因其他權益損失而提列的特別盈餘公積也迴轉至可供分配盈餘，使今年股利發放率較去年提升。

台企銀3月13日董事會已通過擬議分派股利，現金股利0.2元，股票股利1.15元，合計1.35元，配發率超過100%。

台企銀分析，2023年獲利成長動能主要來自「金融商品淨收益及兌換損益」與「手續費收入淨收益」成長挹注，受惠2023年台美利差仍維持高檔，帶動財務操作淨收益增加，全年金融商品淨收益及兌換損益累積達81.49億元，較2022年增加42.22億元，成為主要營收成長動能。

同時，台企銀表示，在積極拓展財富管理業務、創造多元收益來源之下，促使2023年手續費淨收益較2022年呈雙位數成長。資產品質方面，台企銀指出，已適度增提備抵呆帳，加強風險承擔能力，2023年逾放比降至0.18%，備抵呆帳覆蓋率提升至720.88%。

談及今年業務展望，陳紹晃指出，今年放款業務推展重點將以中小企業放款、外幣放款及房貸業務放款為主，並持續落實風險性資產控管，在兼顧風控及收益性下，妥適配置資本資源，擴大放款營運規模。

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他表示，面對經營環境快速變動，台企銀今年也將持續調整收益結構，開創多元獲利，以穩健報酬為原則協助客戶資產規劃，加強財富管理業務推展，延續手續費收入成長動能，並強化海外業務經營，積極承作海外優質聯貸，引領海外分行擴大業務，強化獲利能力。

此外，台企銀也提及，將持續推動永續發展，協助國內產業轉型升級，截至2023年底「六大核心戰略產業放款」授信餘額為4813.24億元，其中辦理綠電及再生能源授信金額1686.63億元，較2022年成長9.66%。（編輯：楊凱翔）1130320