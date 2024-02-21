賣證交所股票給台企銀 富邦證獲利1.26億元

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（中央社記者謝方娪、張璦台北21日電）富邦金今天在證交所舉行重訊記者會，子公司富邦證2023年4月合併日盛證後，持有證交所股份超過單一券商可持有比例上限，依規定處分5000張持股，處分利益達新台幣1.26億元。

富邦金旗下富邦證券今天通過董事會決議，將處分500萬股證交所持股給台灣中小企業銀行。台企銀則指出，為增裕轉投資收益，向富邦證券提出認購意願。

富邦金資深副總經理李明州說明，富邦證於2023年4月9日合併日盛證，導致所持有證交所股份持股比率達7.06%，超過法規「單一證券商持有證交所股份比率不得超過5%」上限。

李明州指出，依金管會函令及金融機構合併法規定，富邦證須於合併基準日起2年內調整持股比率至符合規定。

經過詢價及洽談，此次富邦證擬以每股85.63元處分證交所普通股500萬股給台灣企銀，交易總價為4億2815萬元，處分利益達1億2655萬元。

李明州提到，處分利益是帳列透過其他綜合損益按公允價值衡量的金融資產，對損益無影響；全案待台灣企銀取得主管機關核准後，將再辦理後續交易相關事項。

台灣中小企業銀行副總經理陳紹晃則表示，於今天召開董事會，決議通過自富邦證券取得證交所普通股。

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陳紹晃指出，富邦證券為符合主管機關相關法令規定，擬出脫部分證交所持股，因此洽詢符合認購資格的金融同業，台企銀評估後，為增裕轉投資收益，向富邦證券提出認購意願。

陳紹晃表示，台企銀對證交所股份原持股比例約為0.95%，加計本交易案後，持股比例將提升至約1.38%，仍符合主管機關對單一證券商持有證交所股份不得逾5%的規定；本案需依銀行法規定，取得主管機關核准後，才得辦理交易事宜。（編輯：張均懋）1130221