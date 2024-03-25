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00939續破發 台股盤中力守平盤上

2024/3/25 10:53
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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）儘管統一台灣高股息動能ETF（00939）盤中持續破發，不過中小型股為主的櫃買OTC指數勁揚，綠能和重電等多題材發酵，台股橫向震盪力守平盤。法人指出，儘管部分ETF表現並未活潑且強勢，大盤仍有內資活水挹注。

美股道瓊指數下跌逾300點，外資在台指期轉布局淨空單，台股今天盤中走勢震盪，金融回檔，電子權值股和人工智慧（AI）概念股漲跌互見，重電族群受惠台電漲價議題相對強勢，大盤力守平盤之上。

到10時32分，台股加權指數20226.88點，小跌1.55點，跌幅0.01%，盤中成交值約新台幣1952.76億元，其中電子跌0.17%，金融跌0.3%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群漲0.15%，航運股漲0.92%，櫃買OTC指數勁揚0.66%。股價超過千元的高價股力守「十四千金」。

摩爾投顧分析師林漢偉指出，台股今天盤中量縮橫盤震盪，大型權值股表現溫吞，資金轉向中小型股，使得櫃買OTC指數盤中勁揚，包括綠能、軍工、重電、矽智財、工具機等多題材發酵。

林漢偉表示，儘管統一台灣高股息動能ETF盤中持續破發，不過代表內資的投信持續加碼台股，且部分資金有外溢到一般個股的現象，因此大盤相對有撐，儘管部分ETF表現並未活潑且強勢，大盤仍有內資活水挹注。（編輯：張均懋）1130325

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