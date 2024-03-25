投信連17買及ETF成焦點 法人：內資活水挹注台股

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）台股今天量縮橫向震盪，終場翻黑下跌36點收20192點，失守20200點，成交值創1個月來低點，外資轉賣超台股新台幣91億元，投信連17日買超，以及包括00941、00919、00939、00929等多檔ETF，成台股今日交投重心。

法人分析，外資布局台指期淨空單水位相對合理，並無刻意壓盤，內資投信持續加碼台股，ETF資金活水仍持續挹注，大盤仍有表現空間。

台股今天走勢橫向震盪，重電族群受惠台電漲價議題表現強勢，航運股走堅，代表中小型股的櫃買OTC指數勁揚，不過統一台灣高股息動能ETF（00939）持續破發，電子和人工智慧（AI）概念股回檔，IC設計高價股下挫，尾盤台股翻黑，20200點失守。

加權指數終場下跌36.18點，收在20192.25點，成交值新台幣3699.33億元，加計盤後3750.92億元。根據統計，台股今天成交值是2月27日以來單日低量。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超54.79億元，其中自營商買超10.5億元，投信買超25.95億元，外資及陸資賣超91.24億元。根據統計，投信已連續17個交易日買超台股。

在台指期淨部位，三大法人淨空單增加554口至6288口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少256口至5186口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資今天買超開發金、富邦恒生國企正2 ETF、大同等3檔個股各逾萬張，賣超英業達達3.34萬張排名第1，賣超群益台灣精選高息ETF約2.03萬張排名第2，賣超大亞近1.5萬張排名第3。外資今天賣超鴻海5001張，終結連4買。

從單日證券成交量來看，根據證交所統計，大亞、00941中信上游半導體ETF、00919群益台灣精選高息ETF、鴻海、英業達、00939統一台灣高息動能ETF、00929復華台灣科技優息ETF、元大台灣50反1等，為今天交投重心，其中大亞成交量達21.63萬張排名第1，00941成交量約18.18萬張排名第2，00919成交量達16.06萬張排名第3，00939成交量達13.58萬張排名第6。

摩爾投顧分析師林漢偉接受記者電訪分析，台股今天量縮橫盤震盪，大型權值股表現溫吞，中小型股相對穩健，包括重電、綠能、軍工、工具機等多題材發酵，資金輪動相對健康。

觀察外資在台指期布局，林漢偉表示，台股指數處於高位階，外資布局淨空單水位相對合理，並無刻意壓盤。

展望台股後市，林漢偉分析，部分資金在特定個股間輪動，不過有資金外溢到一般個股的跡象，加上內資投信持續加碼台股，ETF資金活水仍持續挹注，大盤仍有表現空間。（編輯：黃國倫）1130325