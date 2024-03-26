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宏碁深耕東南亞 菲律賓PC市場連9年市占居冠

2024/3/26 14:57
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（中央社記者曾仁凱台北26日電）宏碁深耕東南亞市場有成，根據市調機構統計，宏碁2023年在菲律賓PC市場拿下約35%市占率，連續9年蟬聯市占冠軍寶座。

此外，宏碁深耕利基型的電競筆電市場，已連續多年舉辦Predator League電競大賽，深耕當地品牌影響力根據統計，宏碁電競筆電2023年在菲律賓拿下43%的市占率，出貨年增6%；今年1月市占率更衝破5成大關。

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宏碁董事長陳俊聖日前展望今年全球PC市場狀況，他認為，PC市場的庫存清理已經告一段落，出貨回到正常軌道，但各區域市場狀況不一。

他指出，歐洲市場因為俄烏戰爭等因素，還是有點辛苦；宏碁在印度、東南亞市場表現不錯，尤其在印度市場，宏碁有自己的組裝線，也有配合的當地代工合作業者，可以滿足印度政府的在地製造政策，宏碁PC在印度商用市場取得約20%至30%的市占，印度已成為宏碁第2大市場，僅次於美國。（編輯：張良知）1130326

#印度
#菲律賓
#陳俊聖
#宏碁電競筆電
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