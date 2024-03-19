陳俊聖：宏碁發展感性品牌 搭迎風面推各種解決方案

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（中央社記者曾仁凱台北19日電）宏碁推動「猛虎計畫」，今天集結集團9家子公司，參加智慧城市展，宏碁董事長陳俊聖擘畫「新宏碁」未來形象，要發展感性品牌，除了PC本業，各子公司提供不同解決方案，希望搭上不同迎風面乘風而起。

陳俊聖今天親自領軍，宏碁集團旗下包括宏碁智通、倚天酷碁、聯永基、智頻科技、安圖斯科技、建碁、智聯服務、宏碁智醫和宏碁通信等9家子公司的董事長或總經理難得齊聚，接受媒體聯訪。

陳俊聖表示，宏碁昨天才剛開完區域主管會議，擘畫公司未來形象，他強調，宏碁過去賣的是電腦，是理性品牌，因為大家買電腦都是比價格、看CP值（性價比），接下來要開始學習怎麼管理感性品牌。

宏碁除了PC和顯示器本業，近年積極孵育小金虎，鼓勵內部創業、延伸事業觸角、建立多重引擎，策略奏效。去年上半年，PC市場清庫存，本業經營相當辛苦，宏碁甚至是靠這些小金虎撐住，相關非本業一度包辦公司一半以上獲利。

宏碁9支小金虎今天精銳盡出，齊聚智慧城市展。陳俊聖說，關於各子公司的產品和發展，過去講很多，大家也聽很多，這次要讓大家眼見為憑，真正看到具體應用。此次宏碁一口氣展出從智慧交通、低碳充電、智慧移動、AI智慧監控、智慧儲能、智慧醫療、智慧建築，到智慧水務等8個領域，總共20項解決方案和產品。

陳俊聖說，PC是宏碁的核心事業，公司絕不會放棄，惟在做PC的過程中，讓公司接觸到各種供應鏈，宏碁希望運用這些經驗與能量，不斷找到能延伸發展的可能性，提供各種解決方案，搭上不同迎風面乘風而起。

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以宏碁與中科院合作成立的智頻科技為例，今天在智慧城市展發表全新的智慧節能解決方案，強調在不減少機械效能下，能降低電流、電壓，幫助節省10至20%的電力。

陳俊聖解釋，這就是迎風面，4月電價看漲，成為社會最熱話題，智頻新推出的智慧節能解決方案剛好能解決這個問題。宏碁有許多技術，雖然沒辦法預測市場會怎麼變化，但當市場有需要，希望能搭上迎風面，提供各種解決方案，乘風而起。（編輯：楊蘭軒）1130319