輝達大漲7%台積電ADR勁揚 法人：台股再挑戰2萬點

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）無畏美2月CPI年增率高於預期，美科技股強勁反彈，輝達（NVIDIA）大漲逾7%，台積電ADR漲逾3.87%，美股4大指數收漲。台股12日在鴻海集團強勢補漲帶動，終場上漲188點收在19914點，不過包括外資等三大法人在台指期增加淨空單。

法人分析，美科技股勁揚，近期新台幣升值有助外資回流，台股類股健康輪動，大盤今天再度挑戰2萬大關。

美國2月消費者物價指數（CPI）年增3.2%，略高於預期，但投資人仍押注聯邦準備理事會（Fed）6月將降息，美大型科技股強勁反彈，美股4大指數收漲。

道瓊工業指數上漲235.83點或0.61%，收39005.49點，標準普爾指數上揚57.33點或1.12%，收5175.27點，創歷史新高。以科技股為主的那斯達克指數漲246.37點或1.54%，收16265.64點，費城半導體指數勁揚102.304點或2.09%，收4992.51點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達大漲7.16%，收919.13美元，超微（AMD）漲2.2%，收202.76美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲3.87%，收144.4美元。

鴻海集團股補漲領軍，AI伺服器概念股勁揚，中小型股助攻，台股加權指數12日開低走高，終場上漲188.47點，收在19914.55點，漲幅0.96%，成交值新台幣4555.71億元，加計盤後成交值4671.24億元。

三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超163.47億元，其中自營商買超96.54億元，投信買超8.82億元，外資及陸資買超58.11億元。

鴻海12日股價「大象飛天」，創下多項紀錄，包括成交量逾35萬張創歷史單日新天量、收盤價119元創近32個月來高點、漲幅8.68%創近34個月來最大，成交值405.49億元僅次於台積電位居第2、收盤後個股市值近1.65兆元位居台股第3、三大法人連2天同步買超等6大驚奇。

不過在台指期淨部位，三大法人12日淨空單增加889口至7164口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加1552口至8109口。

本土期貨法人分析，台股各均線多頭排列，類股健康輪動，近期新台幣匯率升值有助外資回流台股，美科技股無畏CPI年增持續上漲，有助台股指數今天再度挑戰2萬大關。

宏碁董事長陳俊聖12日表示，AI趨勢是一個過程，未來各種AI應用會愈來愈多，帶動AI PC普及，宏碁每一波都會跟上。

AI概念股緯創2023年每股盈餘4.08元，寫下2012年以來、近12年新高，擬每股配發現金股利2.6元，也改寫近12年新高。

士林電機2023年稅後獲利23.48億元，為歷年次高，每股基本純益4.51元；士電擬每股配發現金股利3元，創歷年新高，股利配發率約66.5%。（編輯：張均懋）1130313