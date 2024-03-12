陳俊聖：AI PC上市一波接一波 宏碁每一波都會跟上

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（中央社記者曾仁凱台北12日電）宏碁董事長陳俊聖今天表示，AI趨勢是一個過程，目前都還剛處在發展初期，未來各種AI應用會愈來愈多，帶動AI PC普及，包括硬體和應用，未來會一波接一波，而宏碁每一波都會跟上。

陳俊聖今天以台灣智慧城市產業聯盟（TSSA）會長的身分，出席2024智慧城市展展前記者會，而宏碁也集結旗下智碁資訊、宏碁智通等9家分公司，全方位展出宏碁集團在智慧城市、AI應用等方面的成果。

陳俊聖今天說，以搭載人工智慧的個人電腦（AI PC）為例，從一開始超微（AMD）先推出晶片，接著是英特爾，現在高通（Qualcomm）也準備推出晶片，接下來AI PC上市將會一波接一波，而宏碁每一波都會跟上。

他認為，AI PC的早期採用者應該會在商用市場，但現在AI趨勢已經成型，很多消費者雖然還不知道能夠拿AI來做什麼，但到了3C賣場，同樣會指明新電腦要有AI功能，因為不想錯過。

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陳俊聖認為，AI趨勢是一個過程，不是一下子馬上爆發，未來各種AI應用會愈來愈多，帶動AI PC普及。宏碁硬體、應用並重，不放過任何機會。

除了電腦本業，宏碁旗下專門提供各種雲端服務的子公司宏碁資訊，希望扮演生成式AI加速器的角色，著手開發各種AI解決方案。陳俊聖舉例，像是過去客服機器人，經常雞同鴨講，但現在透過新的生成式AI，各種回答、互動都有很大的進步，未來可以做的事情會愈來愈多。（編輯：楊凱翔）1130312