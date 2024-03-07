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打破淡季魔咒 宏碁2月營收連8個月正成長

2024/3/7 18:32
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（中央社記者曾仁凱台北7日電）不畏2月春節長假工作天數少，宏碁今天公布2月營收161.15億元，比1月逆勢成長5.8%，也較2022年同期增加9.8%，連續8個月營收年成長，成功走出PC市場庫存整理的營運低谷。

累積宏碁今年前2月營收313.45億元，年增率10.7%。

以產品別來看，宏碁2月筆電產品營收年增20.5%，而電競產品、Chromebook產品，2月營收年成長率更分別達到35.7%和55.3%，顯示PC本業營運復甦。

在業外方面，宏碁這幾年積極推動「猛虎計畫」，鼓勵內部創業，孵化子公司能獨立上市，以建立多重事業引擎，策略持續發酵，統計宏碁2月非本業營收占集團總營收比重為28.2%，如果累積前2月占比更達到33.5%。

今年以來，宏碁「小虎隊」中，專攻AI伺服器及工作站的安圖斯，因受惠AI風潮，營運動能強勁，累積前2月營收年增率達45.9%。提供各種智慧交通解決方案的宏碁智通，今年前2月營收年增率也達到58.4%；從事生活家電的宏碁智新，今年前2月營收也有年增16.8%的不錯表現。

過去兩年因為疫後居家辦公需求減弱，PC市場陷入庫存整理期，供不應求，宏碁營運跟著受到影響，不過宏碁董事長陳俊聖已經改口，表示通路庫存問題已過去，PC產業回歸季節性節奏，宏碁今年營運準備迎接復甦。（編輯：林淑媛）1130307

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