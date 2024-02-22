展碁軟硬兼施 擴大AI領域布局

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（中央社記者曾仁凱台北22日電）宏碁子公司展碁全力搶攻AI，總經理林佳璋今天表示，生成式AI發展帶動多元化應用需求，展碁準備「軟硬兼施」，擴大AI領域範疇。

展碁為國內第一大軟體產品、前三大資訊產品代理商。林佳璋表示，展碁從雲端伺服器設備、AI軟體應用、AI PC，到資安領域都有深入布局，並攜手原廠及經銷業者，實現AI軟硬體垂直與水平整合，協助企業導入AI技術教育及諮詢服務，是全方位的AI軟硬體代理商。

他看好AI未來發展潛力，企業都期望能夠將AI落地應用，預期客戶需求將持續成長，藉由這波AI的力量，成為產業轉型的推力。

展碁已打造一支AI軟體應用團隊，除了軟硬體銷售，更提供顧問銷售方式，以擴大AI業務範疇。展碁將持續與所有的經銷商、系統整合商，在AI市場上攜手合作，打造企業所需要的AI服務一站式購足，為企業客戶創造更大價值，帶動新一波成長。

展碁今年1月營收新台幣19.56億元，年增率16.67%，一開春就展現營運動能。

宏碁董事長陳俊聖年初預告，AI趨勢已經是確定的事情，未來各行各業的應用都會發生。宏碁包括核心事業及一系列新事業，接下來將雙軌並進，全力搶食AI商機。（編輯：張良知）1130222