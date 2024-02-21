宏碁攜手AMD 再推2款AI新筆電

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（中央社記者曾仁凱台北21日電）AI風潮引爆，效應逐漸從核心的AI伺服器溢散到邊緣的AI電腦，宏碁繼去年底推出搭載英特爾晶片的AI PC，今天再宣布與AMD（超微）攜手合作，推出兩款AI PC。

宏碁今天發表全新的Acer Swift Edge 16和Acer Swift Go 14筆電，搭載AMD的Ryzen 8040系列處理器，內建Ryzen AI多元性能，加上宏碁支援的AI功能，將AI技術與創新功能融合於輕薄機身中。

宏碁主管指出，透過Acer Sense應用程式，以及能一鍵啟動的Windows Copilot，可為AI PC提供更直觀且無縫切換的裝置體驗。此外，無論處理工作或是觀賞影音串流，OLED顯示器都能為使用者呈現清晰的圖像和豐富的色彩，搭配預設啟用的Microsoft Pluton安全處理器技術，有助於提升裝置保護、個人資料和加密金鑰的安全性。

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宏碁董事長陳俊聖日前已經預告，AI趨勢已經是確定的事情，未來各行各業的應用都會發生，宏碁包括核心事業，及各項新事業，都將全力搶食AI商機。

宏碁去年底就發表搭載具AI加速能力的英特爾Core Ultra處理器的AI筆電，此次再與AMD合作，兩款新筆電搭載AMD最新的Ryzen 8040處理器。AMD Ryzen 8040內含NPU（AI加速器），去年底首度亮相，號稱是當時全球唯一能運行多模型的產品，能讓一台筆電同時跑數個語言模型，還可達到高效能低耗電的效果。（編輯：郭無患）1130221