更多編輯台推薦新聞：
圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比
地方

圖解基隆東岸商場爭議 謝國樑林右昌說法比一比

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館
文化

英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月登奇美博物館

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝
運動

桌球世團賽鄭怡靜奪關鍵一點 台灣女團3比1勝美國預賽全勝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

宏碁攜手AMD 再推2款AI新筆電

2024/2/21 08:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北21日電）AI風潮引爆，效應逐漸從核心的AI伺服器溢散到邊緣的AI電腦，宏碁繼去年底推出搭載英特爾晶片的AI PC，今天再宣布與AMD（超微）攜手合作，推出兩款AI PC。

宏碁今天發表全新的Acer Swift Edge 16和Acer Swift Go 14筆電，搭載AMD的Ryzen 8040系列處理器，內建Ryzen AI多元性能，加上宏碁支援的AI功能，將AI技術與創新功能融合於輕薄機身中。

宏碁主管指出，透過Acer Sense應用程式，以及能一鍵啟動的Windows Copilot，可為AI PC提供更直觀且無縫切換的裝置體驗。此外，無論處理工作或是觀賞影音串流，OLED顯示器都能為使用者呈現清晰的圖像和豐富的色彩，搭配預設啟用的Microsoft Pluton安全處理器技術，有助於提升裝置保護、個人資料和加密金鑰的安全性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

宏碁董事長陳俊聖日前已經預告，AI趨勢已經是確定的事情，未來各行各業的應用都會發生，宏碁包括核心事業，及各項新事業，都將全力搶食AI商機。

宏碁去年底就發表搭載具AI加速能力的英特爾Core Ultra處理器的AI筆電，此次再與AMD合作，兩款新筆電搭載AMD最新的Ryzen 8040處理器。AMD Ryzen 8040內含NPU（AI加速器），去年底首度亮相，號稱是當時全球唯一能運行多模型的產品，能讓一台筆電同時跑數個語言模型，還可達到高效能低耗電的效果。（編輯：郭無患）1130221

#宏碁
#陳俊聖
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.46