陳俊聖：宏碁今年營運穩行高處 雙軌並進搶食AI商機

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（中央社記者曾仁凱台北15日電）擺脫PC市場庫存整理，宏碁董事長陳俊聖今天率領宏碁集團主管前往創辦人施振榮家中拜年。陳俊聖期許公司今年營運要「穩行高處」，看好生成式AI趨勢已確立，宏碁包括核心事業和新事業將雙軌並進，全力搶食商機。

陳俊聖說，宏碁春節前剛公布1月營收，已經連續7個月營收維持年增，他期許公司今年營運能穩行高處，不要暴漲暴跌。

PC產業先前幾年動盪劇烈，由於疫情居家辦公，帶動PC需求暴增、市場供不應求；但隨著疫情過後，2022年下半年開始市場轉為供過於求，PC產業陷入庫存整理期，宏碁營運難逃拖累。不過陳俊聖今天強調，通路庫存問題已經過去，PC產業回歸季節性節奏。

今年科技業最熱門的題材非AI莫屬，陳俊聖認為，AI趨勢已經是確定的事情，未來各行各業的應用都會發生。

宏碁包括以PC、顯示器為主的核心事業，以及一系列新事業，接下來將雙軌並進，從雲端伺服器、邊緣的各種裝置，到各種的AI應用服務，都會想辦法與AI搭上邊，全力搶食商機。

宏碁過去幾年積極發展新事業、孵小金虎，逐漸開花結果，陳俊聖表示，今年1月，宏碁的新事業占集團營收比重已經提升到39%、直逼4成，創歷史新高；利潤占比方面，去年新事業比重更是一度超過5成，顯示宏碁集團轉型成功。（編輯：林淑媛）1130215